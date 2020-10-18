Порывистый ветер и мокрый снег ожидаются в Москве 18 октября

В воскресенье, 18 октября, в столице ожидается облачная погода, местами дождь и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре.

Днем в Москве температура воздуха составит от +6 до +8 градусов, ночью похолодает до +1. В Подмосковье воздух прогреется до +5…+10 градусов, ночью возможно до минус 1. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/c с порывами до 20 м/с.

На 18 октября Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальной погоде на территории России. В ряде регионов температура воздуха будет выше климатической нормы на 12–14 градусов.