Мозес согласился на понижение зарплаты в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в субботу, 17 октября, рассказал о деталях перехода полузащитника Виктора Мозеса из «Челси» в московский клуб.

«Футболист хочет играть в «Спартаке». Это самый важный момент. А всё остальное — частности. Он сюда приехал не зарабатывать», — рассказал Газизов в интервью «Спорт-Экспрессу», добавив, что футболист пошел на незначительное понижение гонорара.

Кроме того, по словам главного тренера красно-белых, московская команда может выкупить 29-летнего нигерийца в случае, если он сыграет определенное количество матчей за «Спартак» и клуб в итоге попадет в Лигу чемпионов УЕФА.

О том, что Виктор Мозес присоединится к «Спартаку», было объявлено 15 октября. Арендное соглашение с ним рассчитано до конца нынешнего сезона. Договор также предполагает возможность выкупа трансфера игрока.