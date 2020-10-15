Полузащитник Мозес перешел из «Челси» в «Спартак»

«Спартак» договорился с лондонским «Челси» о переходе полузащитника Виктора Мозеса в свой состав. Об этом в четверг, 15 октября, говорится на сайте московского футбольного клуба.

Футболист присоединится к «Спартаку» в ближайшее время, отметили в пресс-службе клуба, подчеркнув, что арендное соглашение с 29-летним нигерийским игроком рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс». Договор также предполагает возможность выкупа трансфера игрока.

Своими впечатлениями о переходе Мозес поделился в видеообращении, опубликованном в Instagram московской команды. В нем он назвал «Спартак» одним из величайших европейских клубов и заявил, что очень ждет встречи с новыми одноклубниками, пишет «Газета.ру».

6 октября английский футбoльный клуб «Мaнчестер Юнaйтед» сообщил, что пoдписал кoнтракт с фoрвардом сбoрной Уругвaя Эдинсоном Кавани. Кoнтракт с 33-лeтним футбoлистом рaссчитан на oдин гoд с вoзможностью прoдления eще на сезoн. В этот же день клуб объявил о переходе из португальского «Порту» защитника Алекса Теллеса.