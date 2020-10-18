Антонов рассказал об ответе России на размещение Штатами ракет в Азии

Россия адекватно ответит на размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что если такие ракеты появятся в данном регионе, они будут способны достичь территории РФ и задеть стратегические объекты тактического ядерного сдерживания. Антонов напомнил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва в одностороннем порядке обязалась не размещать такие ракеты до тех пор, пока этого не сделают Штаты.

«И вчера я еще раз получил подтверждение, что так будет, я тут же сказал, что, разумеется, адекватные шаги будут сделаны с российской стороны», — сказал посол в эфире «Первого канала».

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли рассказал, что его страна ведет переговоры с азиатскими государствами по вопросу развертывания РСДМ якобы из-за опасности, исходящей от Китая.

15 октября глава МИД РФ Сегей Лавров отметил, что не наблюдается прогресса в вопросе продления последнего важного для мировой стабильности договора — о сокращении стратегического наступательного вооружения (СНВ-3).

Президент РФ Владимир Путин предложил США продлить договор без дополнительных условий еще на год. Американская сторона ответила отказом.