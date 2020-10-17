 «Спартак» переиграл «Химки» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

ФК «Спартак» переиграл «Химки» в матче 11-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги», добившись в гостях победы со счетом 3:2.

При этом победе способствовал гол Александра Кокорина, забившего дебютный мяч за красно-белых. Форвард забил во время пенальти на 58-й минуте матча.

Также в игре отличились Эсекель Понсе (63-я минута матча) и Джордан Ларссон (77-я минута). У «Химок» голы забили арендованный у «Спартака» Резиуан Мирзов (48-я минута) и Брайан Идову (85-я минута).

В конце прошлой недели стало известно, что Кокорин восстановился после мышечной травмы и может сыграть в предстоящем туре против «Химок».

Ранее, 3 октября, экс-капитан «Спартака» Егор Титов рассказал об адаптации Кокорина в футбольном клубе. По словам Титова, он хороший футболист, но играть в новой команде у него пока не получается.