«Локомотив» обыграл «Уфу» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

В матче 11-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Уфу». Игра прошла в субботу, 17 октября, в Москве.

Столичный клуб победил со счетом 1:0. Гол забил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на 68-й минуте встречи.

В настоящее время «Локомотив» с 21 баллом занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» находится на 15-й строчке с 6 баллами.

Ранее в субботу петербургский ФК «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.