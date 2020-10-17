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Женщина погибла на остановке в Кирове в результате ДТП

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В Кирове в результате ДТП на остановке погибла женщина. Об этом в субботу, 17 октября, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД по региону.

«Сегодня, 17 октября, в Кирове на улице Горького у дома 57 на остановке общественного транспорта в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина», ― говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе «ВКонтакте».

Отметается, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, а обстоятельства и причины уточняются.

Ранее 14 октября стало известно, что Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельной аварии на территории Башкирии. Водитель погиб при опрокидывании автоцистерны в кювет.

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