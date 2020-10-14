Мужчина погиб при опрокидывании автоцистерны в кювет в Башкирии

Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельной аварии на территории Башкортостана. Водитель погиб при опрокидывании автоцистерны в кювет.

ДТП произошло на территории Мелеузского района. По данным ГИБДД, 34-летний водитель допустил съезд с дороги Мелеуз–Химзавод в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. От полученных травм мужчина скончался на месте, пишет «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что в Тульской области в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем погибли три человека и шестеро пострадали. По данному факту возбуждены два уголовных дела.