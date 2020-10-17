Президент Германии ушел на карантин из-за коронавируса у его охранника

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как у его охранника выявили коронавирус. Об этом в субботу, 17 октября, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.

Как рассказали изданию, Штайнмайер уже сдал тест на наличие COVID-19, однако результаты пока не пришли.

Ранее 12 октября сообщалось, что мэр Роттердама Ахмед Абуталеб находится на семидневной самоизоляции после положительного результата теста на коронавирус.

9 октября стало известно, что в Европе из-за пандемии ужесточают ограничения. В Чехии на две недели закрыли все кинотеатры и фитнес-центры. Кафе и рестораны работают только до 20:00 по местному времени, а сидеть за столиками можно максимум вчетвером.

В Италии, Германии и Бельгии планируют увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима до €1 тыс. Число новых случаев заболевания выросло почти на 90%. В Мадриде из-за распространения коронавирусной инфекции обстановку на улицах контролируют 7 тыс. гвардейцев.

Кроме того, во Франции ввели комендантский час: гражданам предписано оставаться дома с 21:00 до 6:00. Штраф за первое нарушение правил составит €135.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 17 октября, на планете зарегистрировано свыше 39,6 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 29,7 млн.

В Германии выявлено 357 тыс. заболевших коронавирусом, при этом скончались 9,8 тыс. пациентов, а выздоровели ― 290 тыс.