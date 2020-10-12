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Мэр Роттердама заразился коронавирусом

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Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб находится на семидневной самоизоляции после положительного результата теста на коронавирус. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает портал DutchNews.

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Отмечается, что 59-летний политик испытывает симптомы заболевания в легкой форме.

Пока неизвестно, как Абуталеб заразился коронавирусом и был ли заражен кто-либо из его сотрудников. Он продолжает работать из дома.

9 октября стало известно, что госсекретарь правительства Бельгии по цифровизации Матье Мишель получил положительный тест на коронавирус.

В Европе из-за пандемии ужесточают ограничения. В Чехии на две недели закрыли все кинотеатры и фитнес-центры. Кафе и рестораны работают только до 20:00 по местному времени, а сидеть за столиками можно максимум вчетвером. В Италии, Германии и Бельгии планируют увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима до €1 тыс. Число новых случаев заболевания выросло почти на 90%. В Мадриде из-за распространения коронавирусной инфекции обстановку на улицах контролируют 7 тыс. гвардейцев.

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