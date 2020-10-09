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Госсекретарь правительства Бельгии заразился коронавирусом

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Госсекретарь правительства Бельгии по цифровизации Матье Мишель получил положительный тест на коронавирус, сообщает в пятницу, 9 октября, газета «La Libre» со ссылкой на кабинет премьер-министра Александра де Кроо.

Мишель на прошлой неделе встречался с человеком, у которого впоследствии обнаружили инфекцию. Об этом он сразу сообщил премьер-министру.

По данным кабинета де Кроо, на прошлой неделе ни один член правительства не имел тесных контактов с Мишелем.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 6 октября заявили, что в Европе растет усталость от коронавирусной инфекции.

В Брюсселе с 8 октября закрыли на один месяц кафе и бары в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

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