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Коммунальные службы Москвы перевели в усиленный режим работы

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Московские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой, которая ожидается в городе в выходные. Об этом в субботу, 17 октября, заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

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«В столичном регионе ожидаются дождь и мокрый снег с усилением ветра до 17–20 м/с, ночью и утром местами возможна гололедица. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды», ― рассказал он журналистам.

Бирюков подчеркнул, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят круглосуточно. Кроме того, он отметил, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Ранее в этот день в МЧС предупредили об ожидающемся дожде с мокрым снегом, а также ветре с порывами до 20 м/с в субботу и воскресенье. Над российской столицей с 21:00 субботы будет перемещаться активный циклон.

До 15:00 18 октября в регионе ожидаются дождь, мокрый снег, ночью и утром местами гололедица, отметили спасатели.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве и области в воскресенье выпадет треть месячной нормы осадков. Также он отметил, что в воскресенье ожидается резкое падение атмосферного давления.

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