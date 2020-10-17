Москвичей предупредили о резком падении давления на барическое дно

В воскресенье, 18 октября, в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления. Об этом 17 октября сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, атмосферное давление упадет на барическое дно и составит только 733 мм рт. ст. При этом снижение произойдет с показания в 751 мм.

Столь резкий перепад давления скажется на самочувствии метеозависимых людей.

«Выходные в столичном регионе: первые слабые заморозки и гололедица, сильные ливни и мокрый снег, шквал!» — добавил специалист на своей странице в Facebook.

В ночь на 17 октября температура воздуха на московской метеостанции на ВДНХ опустилась до плюс 1,9 градуса. Эта ночь стала самой холодной с начала осени.

По данным Гидрометцентра, в Москве в субботу ожидаются облачная погода с прояснениями и +5–7 градусов днем. Ночью похолодает до нуля. Синоптики предупреждают об осадках, в частности, дожде и мокром снеге.