Синоптики отметили в Москве самую холодную ночь осени

В ночь на 17 октября температура воздуха на московской метеостанции на ВДНХ опустилась до плюс 1,9 градуса. Об этом рассказали в субботу «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

«Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени», — отметил собеседник агентства.

Абсолютный минимум температуры 17 октября зафиксировали в 1911 году. Тогда она составила –12,3 градуса.

По данным Гидрометцентра, в Москве в субботу ожидаются облачная погода с прояснениями и +5–7 градусов днем. Ночью похолодает до нуля. При этом синоптики предупреждают об осадках, в частности, дожде и мокром снеге. Кроме того, москвичей ждет ветер с порывами до 15 м/c.

Накануне метеорологи центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) спрогнозировали в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в выходные понижение ночной температуры воздуха до нуля градусов и заморозки до –1... –3 градусов.