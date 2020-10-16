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Синоптики спрогнозировали заморозки в Центральной России в выходные

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Синоптики спрогнозировали в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в выходные понижение ночной температуры воздуха до нуля градусов и заморозки до –1...–3 градусов. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

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«В выходные дни тепло сменится резким похолоданием, ночью будет до нуля градусов, днем — до +5 градусов. В ночь с воскресенья на понедельник возможен мокрый снег и усиление ветра», — передает ТАСС сообщение ЦГМС по Ивановской области.

17 и 18 октября во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ивановской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях синоптики пообещали дожди с мокрым снегом.

Столбики термометров там покажут +5...+10 градусов, что на 2–3 градуса меньше, чем в пятницу, 16 октября. Ночью похолодает до –1...–3 градусов, возможен мокрый снег.

Не ниже +2...+5 градусов ночью ожидается в Брянской, Липецкой, Орловской, Рязанской областях, около +6...+10 градусов — в Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской областях. Там тоже в выходные пройдут дожди, днем будет теплее, чем в других регионах России, — до +10...+17 градусов, местами даже до +20.

«С понедельника похолодает, сохранятся осадки, днем будет 9–14 градусов, а в ночь на вторник — от двух градусов мороза до трех тепла», — сообщила дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области.

О похолодании на территории Северо-Западного и Центрального округов страны Гидрометцентр России сообщал 15 октября. В метеослужбе автомобилистам Московского региона порекомендовали менять шины на зимние, поскольку в ночь на субботу, 17 октября, температура опустится до –1 градуса.

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