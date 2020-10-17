ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге

Дождь с мокрым снегом, ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в выходные в Москве. Об этом говорится в экстренном предупреждении, распространенном московским главком МЧС в субботу, 17 октября.

Над российской столицей с 21:00 субботы будет перемещаться активный циклон.

В МЧС предупредили об ожидающемся дожде с мокрым снегом, а также ветре с порывами до 20 м/с в субботу и воскресенье. До 15:00 18 октября в регионе ожидаются дождь, мокрый снег, ночью и утром местами гололедица, отметили спасатели.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — напомнили в ведомстве. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию и избегать резких маневров при управлении автомобилем.

Как рассказал на своей странице ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве и области в воскресенье выпадет треть месячной нормы осадков. Также на мегаполис обрушится штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

Мокрый снег, по его словам, в основном ожидается на севере Подмосковья и пройдет в Клину, Дубне, Сергиевом-Посаде и Талдоме.

Ранее в субботу Тишковец предупредил, что в выходные атмосферное давление упадет на барическое дно с 751 мм до 733 мм рт. ст. Резкий перепад может повлиять на самочувствие зависимых от погоды людей.