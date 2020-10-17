Интернет-жених обманул одиноких женщин в Москве более чем на 25 млн рублей

Сотрудники столичной полиции завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в вымогательстве на общую сумму более 25 млн рублей у женщин в интернете. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает пресс-служба МВД России со ссылкой на своего официального представителя Ирину Волк.

По версии следствия, обвиняемый знакомился со своими жертвами на бесплатном сайте знакомств и вел с ними переписку под вымышленным именем. Через какое-то время он, чтобы войти в доверие к женщинам, предлагал им жить вместе и вступить в законный брак, а затем просил у них денег якобы для того, чтобы развивать их совместный бизнес. «Невесты» оформляли на себя кредиты и переводили деньги аферисту, а он, получив средства, переставал выходить на связь.

«Также выяснилось, что обвиняемый вымогал денежные средства у одной из жертв, угрожая ей и ее родным физической расправой», — уточнили в ведомстве.

Общая сумма ущерба от деятельности обвиняемого превысила 25 млн рублей. Следователи установили обстоятельства десяти эпизодов вымогательства, к которым причастен мужчина.

Уголовное дело уже утверждено прокурором и передано в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

16 октября в Башкирии два экс-полицейских получили реальные сроки за вымогательство у граждан денег под угрозой «подбрасывания» им наркотиков.