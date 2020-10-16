Двое экс-полицейских в Уфе осуждены за вымогательства

Два экс-полицейских, которые вымогали у граждан деньги под угрозой «подбрасывания» им наркотиков, осуждены на различные сроки, сообщили в пятницу, 16 октября, в прокуратуре Башкирии.

«В мае 2018 года обвиняемые задерживали предполагаемых наркопотребителей и вымогали у них деньги, угрожая подбросить наркотики. Таким образом, они получили от четырех потерпевших более 560 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, один из пострадавших передал обвиняемым около 260 тыс. рублей и 12 пятитысячных подарочных сертификатов, другой — заложил свой автомобиль в ломбард.

Кроме того, один из осужденных содействовал подельникам в инсценировке столкновения между автомобилями «ГАЗ» и Audi А6. На основании документов о фиктивном ДТП страховая компания выплатила автовладельцу свыше 145 тыс. рублей.

«Обвиняемые не признали вину в совершении преступления. Суд назначил им наказание в виде 8 и 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщникам — 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в публикации.

В сентябре сообщалось, что бывшего замглавы Генштаба ВС России Халила Арсланова обвинили в вымогательстве 12 млн рублей у экс-директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.