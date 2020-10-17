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Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

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Телеведущая и певица Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России. Об этом артистка сообщила 17 октября подписчикам в Instagram.

Она поделилась фото, на котором стоит с двумя сертификатами. «Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram», — подписала она под снимком.

Бузова выразила благодарность подписчикам за искренность и поддержку, назвав их «самой большой семьей».

В начале июля стало известно, что Бузова и Настя Кудри проиграли суд композитору Алексею Парфенову, обвинившему их в плагиате. Они должны выплатить мужчине 738 тыс. рублей.

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