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Главврачи двух столичных больниц назвали число пациентов с COVID-19

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В столичной инфекционной клинической больнице № 2 на сегодняшний день проходят лечение 846 пациентов, в том числе 393 с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Такие данные привела в субботу, 17 октября, главврач медучреждения Светлана Краснова в посте в Facebook.

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Еще у 295 пациентов подозревают COVID-19. В реанимационном отделении больницы находится 21 человек.

«393 случая [COVID-19] подтверждено, из них: 7/10 детей, 6/16 беременных, рожениц и родильниц, 3/6 человек в хирургическом отделении, 5/13 пациентов в реанимации (на ИВЛ — 4, ВНИВЛ — 6)», — написала Краснова.

Она добавила, что в больницу за последние 24 часа поступили 96 человек, из них 45 — с коронавирусом. Выписаны 104 человека, из них 24 с выздоровлением по COVID-19.

В свою очередь главврач московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов заявил, что в медучреждении 417 пациентов лечатся от COVID-19, в том числе 347 с кислородной поддержкой и 8 на ИВЛ.

За сутки в медучреждение поступили 39 пациентов, накануне выписался 51 пациент, написал главврач в Facebook.

В оперштабе Москвы в субботу заявили, что за последнюю неделю число новых случаев коронавируса, выявленных в городе, увеличилось на 25,3% по сравнению с показателями предыдущей недели. За минувшие сутки в столице выявлено 4648 подтвержденных тестами случаев COVID-19, госпитализировано 1249 пациентов.

42,9% новых случаев коронавируса приходится на горожан в возрасте от 18 до 45 лет, еще 29,4% — на людей в возрасте от 46 до 65 лет. 14,6% подтвержденных за сутки в Москве случаев COVID-19 — это люди старше 65 лет, а еще 13,1% — дети.

В России с начала распространения инфекции выявлено 1 384 235 случаев COVID-19, в том числе 14 922 — за минувшие сутки. Скончались 24 002 человека, выздоровели 1 065 199 пациентов.

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