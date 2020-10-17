Роскачество выявило поддельные творожные сырки

Роскачество провело исследование состава творожных сырков, предлагаемых российским покупателям, и выявило фальсификат. Об этом в субботу, 17 октября, говорится в сообщении организации в соцсети «ВКонтакте».

Фальшивкой оказался продукт под названием «Творобушки». При этом претензии к качеству этой продукции были у организации и в прошлом году. Так, рейтинг этого товара в 2019 году был обнулен из-за обнаружения кишечной палочки в составе. В этом году ее в нем обнаружено не было, но появились фитостерины.

«Этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит, является подделкой, а не творожным сырком», — заявили в Роскачестве.

Лидерами рейтинга качества стали творожные сырки торговых марок «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки» и «Б.Ю. Александров». Также в топ-5 этого списка вошли «Ростагроэкспорт» и «Чудо», говорится в материале организации от 13 октября.

По итогам исследования чуть больше чем за год качество творожных сырков на отечественных прилавках выросло. Так, производители улучшили свои составы, в частности устранив недочеты в превышении норм законодательства по количеству дрожжей, недостатки в органолептике и маркировке, а также замечания по массовой доле белка.

3 октября Роскачество провело исследование плавленых сыров семи торговых марок и выявило в одном из товаров превышение допустимой нормы по антибиотикам.