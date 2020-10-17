Правительство России расширит поддержку экспорта сельхозпродукции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому еще больше аграриев смогут получить субсидии на сертификацию своей экспортной продукции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 октября на сайте кабмина.

«Теперь на господдержку смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые транспортируют свою продукцию на внешние рынки через посредников. Раньше субсидии получали только те аграрии, которые занимались поставками самостоятельно», — говорится в сообщении.

Ранее, 7 октября, заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова заявила, что в ближайшее время в правительство будут внесены поправки в закон об агростраховании, согласованные с Минфином, Минэком и Центробанком.

По словам замминистра, речь идет о введении двухуровневой системы страхования сельскохозкультур с господдержкой. Она позволит, во-первых, сохранить действующую систему агрострахования, а во-вторых, перейти от прямой компенсации ущерба при возникновении ЧС к страховому механизму компенсации ущерба.