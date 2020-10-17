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Правительство России расширит поддержку экспорта сельхозпродукции

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому еще больше аграриев смогут получить субсидии на сертификацию своей экспортной продукции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 октября на сайте кабмина.

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«Теперь на господдержку смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые транспортируют свою продукцию на внешние рынки через посредников. Раньше субсидии получали только те аграрии, которые занимались поставками самостоятельно», — говорится в сообщении.

Ранее, 7 октября, заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова заявила, что в ближайшее время в правительство будут внесены поправки в закон об агростраховании, согласованные с Минфином, Минэком и Центробанком.

По словам замминистра, речь идет о введении двухуровневой системы страхования сельскохозкультур с господдержкой. Она позволит, во-первых, сохранить действующую систему агрострахования, а во-вторых, перейти от прямой компенсации ущерба при возникновении ЧС к страховому механизму компенсации ущерба.

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