Поправки в закон об агростраховании в ближайшее время внесут в правительство

Поправки в закон об агростраховании, согласованные с Минфином, Минэком и Центробанком, в ближайшее время будут внесены в правительство. Об этом в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2020» заявила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

«Год назад мы обсуждали на этой площадке, что закон об агростраховании надо корректировать. Это стало сигналом к действию для министерства. В этом проекте нас поддержало как страховое сообщество, так и другие участники рынка, Центробанк. И на сегодняшний день уже есть проект закона, который согласован с Минфином, ЦБ, Минэком, который мы в ближайшие дни внесем в правительство. Надеемся, он появится если не в этом году, то в начале следующего», — приводит ее слова пресс-служба Минсельхоза.

По словам замминистра, речь идет о введении двухуровневой системы страхования сельскохозкультур с господдержкой. Она позволит, во-первых, сохранить действующую систему агрострахования, а, во-вторых, перейти от прямой компенсации ущерба при возникновении ЧС к страховому механизму компенсации ущерба.

Фастова уточнила, что проект закона предусматривает введение самого понятия ЧС для целей агрострахования. Кроме того, планируется увеличить размер субсидии на уплату части страховой премии от риска утраты урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений в результате чрезвычайной ситуации природного характера. Она отметила, что будет сформирован компенсационный фонд, из которого аграриям будут компенсироваться потери в случае, если страховщик не сможет отвечать по своим обязательствам.

Помимо этого, будут разработаны дополнительные программы сельхозстрахования.

Замминистра добавила, что застрахованные посевные площади в России за прошлый год увеличились в три раза — до 4,3 млн га, или 6% посевной площади. В этом году, на конец сентября застраховано уже 3,4 млн га, и к концу года этот показатель планируется увеличить до около 6 миллиона гектаров, или 7,7% от общей площади посевов.

Кроме того, по ее словам, растет и застрахованное поголовье скота. По результатам прошлого года, застраховано было 6,4 млн условных голов, (22,4% от всего поголовья сельскохозяйственных животных в Российской Федерации), что в 1,3 раза больше, чем в 2018 году. На конец сентября застрахованное поголовье достигло 5,2 млн условных голов — почти в 1,5 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. К концу 2020 года застраховать планируется не менее 7,4 млн голов скота, что составит 26% от всего поголовья.

Однако Фастова подчеркнула, что этого недостаточно, поскольку значительная часть сельхозплощадей в России расположена в зоне рискованного земледелия. И ежегодные ЧС приводят к полной или частичной потере урожая, отметила замминистра. Аграрии несут большой ущерб, связанный с гибелью сельскохозяйственных культур. И за счет собственных средств покрыть эти убытки не всегда возможно. Так, в прошлом году площадь гибели сельхозкультур составила 1,1 млн га, ущерб по прямым затратам — 8,6 млрд рублей. Замминистра отметила, что если сравнивать с 2010 и 2012 годом, площадь гибели снизилась и колеблется на одном уровне.