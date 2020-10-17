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В WhatsApp появится новая функция

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В обновленной версии WhatsApp появится новая функция, благодаря которой пользователи смогут связываться со службой поддержки, пишет WeBetaInfo.

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Так, в обновлении 2.20.202.7 для операционной системы Android появится специальный раздел, где пользователь сможет задать вопрос, предоставив информацию о своем устройстве и описав проблему, с которой столкнулся.

После этого общение перейдет в специальный чат с техническим специалистом. В меню настроек бета-версии мессенджера будет создан для этого чат.

Функция находится в стадии разработки, дата ее выхода еще не назначена. В настоящее время для обращения в службу поддержки необходимо было отправить электронное письмо.

6 октября эксперт рассказала о способе предотвратить несанкционированный вход в WhatsApp. По его словам, следует установить пароль на доступ к устройству, настроить двухфакторную аутeнтификацию для этого мессенджера.

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