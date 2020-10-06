Эксперт рассказала о способе предотвратить несанкционированный вход в WhatsApp

Для того, чтобы никто не смог войти в ваш аккаунт в WhatsApp, следует установить пароль на доступ к устройству, настроить двухфакторную аутентификацию для этого мессенджера, а также никому не давать в руки свой гаджет, рассказал агентству «Прайм» аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

По ее словам, «теоретически есть возможность шпионажа», если пользователь оставил телефон без присмотра, а злоумышленник с его помощью отсканировал специальный QR-код в десктопной версии приложения.

Эксперт также рекомендует проверить текущие соединения. Это можно сделать с помощью настроек в мобильном приложении в разделе WhatsApp Web/Desktop. Если там есть подозрительные или ненужные соединения, необходимо завершите все сессии.

«Также рекомендуется активировать оповещения безопасности, неактивные по умолчанию. Если у кого-то из ваших собеседников изменятся ключи шифрования (например, если его взломали хакеры или он сменил телефон), вы получите об этом оповещение», — заключила Насибулина.

В сентябре сообщалось, что разработчики WhatsApp намерены добавить в него функцию одновременного подключения нескольких устройств к одной учетной записи.