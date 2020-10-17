Инцидент с российскими фигуристами включили в ТОП скандалов в истории спорта

Скандал на зимней Олимпиаде 2002 года с российскими фигуристами Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе вошел в 10 самых неправильных решений в мире спорта по версии американского портала Watchmojo.

В опубликованном ролике с подборкой из самых громких спортивных скандалов ситуация на Олипиаде-2002 заняла 10-е место. Тогда единственный раз в истории фигурного катания золотые медали получили сразу две страны.

«Россия получила золото в парном катании, к удивлению многих, включая серебряных медалистов. Канадцы Джейми Сале и Давид Пеллетье показали выступление, которое, по мнению многих, должно было принести им золото», ― рассказал диктор.

Примечательно, что россияне лидировали после короткой программы, а канадцы шли вторыми. По мнению экспертов, произвольные программы обеих пар были на одном уровне, судьи отдали победу Бережной и Сихарулидзе. Однако в западных СМИ после этого разразился скандал, судей обвинили в сговоре.

Позднее французская судья Мари-Рен Ле Гунь рассказала, что в гостинице на нее буквально напала председатель техкома Международного союза конькобежцев Салли-Энн Степлфорд, известная негативным судейством в адрес фигуристов из постсоветских стран.

Британка в грубой форме выразила недовольство тем, что Ле Гунь отдала первое место россиянам. После этого француженка заявила о якобы оказанном на нее давлении ради более высоких оценок российской паре.

При этом позднее в письменных показаниях она отказалась от своих слов, назвала победу Сихарулидзе и Бережной заслуженной и объяснила первое признание страхом перед Степлфорд.

Тем не менее по решению Международного союза конькобежцев золото вручили и канадцам. Впервые в истории состоялось повторное награждение. Занявшие третье место китайцы отказались от медалей, посчитав произошедшее фарсом.

Также в рейтинг самых странных и неверных решений в истории спорта вошел скандал с удалением Зинедина Зидана на чемпионате мира в 2006 году и решение оставить Уэйна Гретцки в запасе во время полуфинала Олимпиады-1998, пишет «Спорт-Экспресс» 16 октября.

12 октября датский портал Ace Football на основе опроса 6121 европейского болельщика составил список самых переоцененных футболистов в истории.