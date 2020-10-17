Более 10 человек погибли при обстреле азербайджанского Гянджи

Число погибших после ракетного удара по азербайджанскому городу Гянджа превысило 10 человек, пострадали порядка 40, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Убиты более 10 мирных жителей, около 40 ранены. Спасательные работы продолжаются», — написал он в Twitter.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана, погибли 12 человек, серьезно пострадали многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.

В обстреле представитель Баку обвинил Армению. По его словам, ВС соседней республики выпустили по азербайджанской территории оперативно-тактические баллистические ракеты Р-17 «Скад».

В ночь с 16 на 17 октября Баку сообщил об обстреле города Гянджа со стороны Армении.

В Ереване обвинения опровергли.

По словам представителя армянского минобороны Шушаш Степанян, огонь по Азербайджану военные не открывали. При этом Ереван обвинил Баку в атаке на свою территорию с использованием беспилотников.

Отношения двух стран обострились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в ведении обстрелов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, принадлежность которой они оспаривают.