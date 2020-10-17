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Более 10 человек погибли при обстреле азербайджанского Гянджи

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Число погибших после ракетного удара по азербайджанскому городу Гянджа превысило 10 человек, пострадали порядка 40, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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«Убиты более 10 мирных жителей, около 40 ранены. Спасательные работы продолжаются», — написал он в Twitter.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана, погибли 12 человек, серьезно пострадали многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.

В обстреле представитель Баку обвинил Армению. По его словам, ВС соседней республики выпустили по азербайджанской территории оперативно-тактические баллистические ракеты Р-17 «Скад».

В ночь с 16 на 17 октября Баку сообщил об обстреле города Гянджа со стороны Армении.

В Ереване обвинения опровергли.

По словам представителя армянского минобороны Шушаш Степанян, огонь по Азербайджану военные не открывали. При этом Ереван обвинил Баку в атаке на свою территорию с использованием беспилотников.

Отношения двух стран обострились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в ведении обстрелов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, принадлежность которой они оспаривают.

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