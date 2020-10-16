Дубль Окулова принес ЦСКА победу над СКА

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла 16 октября на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе москвичей шайбу в ворота соперников занес защитник Михаил Науменков, а нападающий Константин Окулов оформил дубль. У гостей отличился форвард Кирилл Марченко.

По итогу матча ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 27 очками, пишет «Спорт-Экспресс». СКА с 23 очками занимает вторую строчку.

18 октября ЦСКА сыграет с московским «Динамо», а СКА на следующий день примет подольский «Витязь».