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Дубль Окулова принес ЦСКА победу над СКА

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Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча прошла 16 октября на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе москвичей шайбу в ворота соперников занес защитник Михаил Науменков, а нападающий Константин Окулов оформил дубль. У гостей отличился форвард Кирилл Марченко.

По итогу матча ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 27 очками, пишет «Спорт-Экспресс». СКА с 23 очками занимает вторую строчку.

18 октября ЦСКА сыграет с московским «Динамо», а СКА на следующий день примет подольский «Витязь».

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