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Пентагон раскритиковал испытания С-400 в Турции

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Турции не следует ставить на вооружение российские зенитно-ракетные комплексы С-400, это портит отношения Анкары и Вашингтона, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, комментируя их прошедшие испытания.

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Он напомнил, что США всегда выступали против приобретения Турцией российских систем ПВО, и прошедшие 16 октября испытания комплексов, грозят Анкаре новыми последствиями.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что Турция вводит ее в строй. Ее не следует брать на вооружение. Это чревато серьезными последствиями для наших отношений в сфере безопасности», — приводит слова Хоффмана ТАСС.

Представитель Пентагона отметил, что Штаты уже исключили турецкую сторону из программы производства истребителей пятого поколения F-35, и С-400 продолжает оставаться препятствием развития отношений и в других областях.

Ранее в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что американская сторона намерена осудить учения Турции с С-400.

16 октября стало известно, впервые опробовала на учениях купленные у России С-400 «Триумф». Были выполнены пуски трех ракет, все они успешно поразили назначенные цели.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, несмотря на протесты Вашингтона.

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