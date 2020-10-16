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Камеры фиксации нарушений ПДД установят на 20 перекрестках Хабаровска

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В Хабаровске на 20 перекрестках установят видеокамеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Средства на эти цели в размере 156 млн рублей выделены сразу по двум федеральным проектам.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства края, до конца октября 21 перекресток оснастят камерами фотовидеофиксации системы «Интегра». На магистралях также установят шесть измерительных комплексов «Кордон».

В краевом министерстве ЖКХ края рассказали, что комплексы появятся в зонах повышенной опасности. Еще 24,6 млн рублей направят на подключение 10 перекрестков к автоматизированной системе управления дорожным движением. На сегодняшний день она охватывает 189 городских светофоров.

По данным ведомства, до конца года такими же системами оснастят два перекрестка в Комсомольске-на-Амуре.

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