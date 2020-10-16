Новый трамвай задымился с губернатором Саратовской области в салоне

В Саратове новый трамвай «Саратовгорэлектротранса» задымился во время демонстрационного заезда. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает РЕН ТВ.

В момент ЧП внутри находились губернатор региона Валерий Радаев и мэр города Михаил Исаев, а также журналисты. Представители власти и СМИ спешно покинули салон трамвая, как только открылись двери.

Как оказалось, причиной задымления стали новые колодки трамвая. По словам техников, в этом нет ничего удивительного.

Ранее в этот же день спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит», расположенного в подмосковных Мытищах. В здании происходило задымление на втором и третьем этажах. Позже стало известно, что возгорание площадью 2 кв. м, ставшее причиной задымления, ликвидировано.