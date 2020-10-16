Количество пригородных автобусов увеличат в Заполярье из-за COVID-19

В Мурманской области увеличили количество автобусов, которые работают на межмуниципальных маршрутах в часы пик. Больше рейсов будет в Североморск, в аэропорт, в Сафоново и Апатиты–Кировск.

Решение приняло региональное министерство транспорта. По словам замглавы ведомства Виктора Тиховского, которые приводит ИА FlashNord, это нужно для того, чтобы в условиях пандемии сократить число пассажиров в общественном транспорте.

За последние 24 часа в Мурманской области скончались четыре человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, число умерших от этой болезни с момента начала пандемии составило 247 человек.

За сутки в регионе выявили 165 случаев заболевания. Всего с начала пандемии зарегистрировано 17 110 случаев.