Премьер Бельгии объявил о введении комендантского часа

Бельгия в связи с распространением коронавируса вводит комендантский час в стране с полуночи до пяти часов утра. Об этом заявил в пятницу премьер-министр королевства Александр Де Кроо на пресс-конференции по итогам экстренного заседания правительства, пишет La Libre.

«Сегодня почти 2 тыс. человек госпитализированы. Вчера 35 человек умерли от коронавируса. Цифры вызывают тревогу и больше, чем в марте и апреле. А в ближайшие дни цифры будут продолжать расти», — сказал Де Кроо.

В связи с этим власти Бельгии дополнительно приняли новые ограничительные меры. В частности, запрещено собираться компаниями больше четырех человек, отменены рождественские ярмарки, на месяц закрыты кафе и рестораны.

9 октября стало известно, что госсекретарь правительства Бельгии по цифровизации Матье Мишель получил положительный тест на коронавирус.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Европе растет усталость от коронавирусной инфекции.

В Европе из-за пандемии ужесточают ограничения. В Чехии на две недели закрыли все кинотеатры и фитнес-центры. Кафе и рестораны работают только до 20:00 по местному времени, а сидеть за столиками можно максимум вчетвером. В Италии, Германии и Бельгии планируют увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима до €1 тыс. Число новых случаев заболевания выросло почти на 90%. В Мадриде из-за распространения коронавирусной инфекции обстановку на улицах контролируют 7 тыс. гвардейцев.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.