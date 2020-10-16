Прямой эфир
Сюжет:

Премьер Бельгии объявил о введении комендантского часа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бельгия в связи с распространением коронавируса вводит комендантский час в стране с полуночи до пяти часов утра. Об этом заявил в пятницу премьер-министр королевства Александр Де Кроо на пресс-конференции по итогам экстренного заседания правительства, пишет La Libre.

Локальная угроза: Европа больше не планирует закрываться
Всплески заражений будут купироваться на региональном уровне

«Сегодня почти 2 тыс. человек госпитализированы. Вчера 35 человек умерли от коронавируса. Цифры вызывают тревогу и больше, чем в марте и апреле. А в ближайшие дни цифры будут продолжать расти», — сказал Де Кроо.

В связи с этим власти Бельгии дополнительно приняли новые ограничительные меры. В частности, запрещено собираться компаниями больше четырех человек, отменены рождественские ярмарки, на месяц закрыты кафе и рестораны.

9 октября стало известно, что госсекретарь правительства Бельгии по цифровизации Матье Мишель получил положительный тест на коронавирус.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Европе растет усталость от коронавирусной инфекции.

В Европе из-за пандемии ужесточают ограничения. В Чехии на две недели закрыли все кинотеатры и фитнес-центры. Кафе и рестораны работают только до 20:00 по местному времени, а сидеть за столиками можно максимум вчетвером. В Италии, Германии и Бельгии планируют увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима до €1 тыс. Число новых случаев заболевания выросло почти на 90%. В Мадриде из-за распространения коронавирусной инфекции обстановку на улицах контролируют 7 тыс. гвардейцев.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020