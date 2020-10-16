Казачьи патрули вернулись на границы Ставропольского края

В Ставрополье казаков-дружинников привлекли к мониторингу въезжающих в регион. Они работают совместно с Росгвардией, полицией и ГИБДД по весенней схеме патрулирования границ края.

Как рассказал NewsTracker представитель регионального комитета по делам национальностей и казачества Сергей Гончаренко, казачьи патрули выписывают постановления, фиксируют вопросы прибытия иностранных граждан на территорию Ставрополья.

Особое внимание уделяется границе с Ростовской областью из-за повышенного автомобильного трафика.

За последние 24 часа в Ставропольском крае выявили еще 167 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за это время 157 пациентов, скончались двое. За весь период заразились 18 560 человек, побороли болезнь 13 472 человека, 368 скончались.