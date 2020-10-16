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Возобновление шахматного турнира претендентов перенесли на 2021 год

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Возобновление шахматного турнира претендентов, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса, отложено до весны 2021 года. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

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«Основная причина переноса мероприятия — это, конечно, беспокойство, связанное с благополучием игроков в разгар второй волны пандемии», — сообщили в федерации.

Там пояснили, что также до сих пор не получены разрешения на участие в турнире от всех игроков.

«Поскольку матч на первенство мира запланирован на ноябрь-декабрь 2021 года, у нас есть некоторый запас, чтобы скорректировать перенос турнира претендентов. Проведение мероприятия весной 2021 года значительно увеличивает возможность проведения этого очень важного мероприятия в безопасной среде, минимизируя нагрузку на участников», — добавили в FIDE.

Место и точные даты будут утверждены за два месяца до возобновления соревнований.

Также в FIDE поблагодарили Екатеринбург — город, который должен был принимать турнир. Федерация отметила высокую организацию первого этапа этого соревнования в непростых условиях пандемии.

Турнир начался 17 марта, но 26 марта его прервали после постановления российского правительства об остановке воздушного сообщения с другими государствами из-за распространения коронавируса. Победитель получит право сразиться за шахматную корону с чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

В сентябре в FIDE обещали возобновить второй тур турнира 1 ноября.

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