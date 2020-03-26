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Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановили из-за коронавируса

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Фото: fide.com
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В Екатеринбурге приостановили шахматный турнир претендентов после постановления российского правительства об остановке воздушного сообщения с другими государствами из-за распространения коронавируса. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

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«Турнир будет продолжен с восьмого тура. Дата возобновления будет объявлена позднее», — приводит сайт aif.ru слова главы федерации Аркадия Дворковича.

Он добавил, что «ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и оперативного возвращения домой для участников и официальных лиц турнира», пишет ИА «Ура.ру».

Турнир был остановлен после седьмого тура, когда лидерами турнирной таблицы были россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка. По словам президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Фролова, никто из участников турнира не болеет коронавирусом.корона

«Мы приняли решение, чтобы не подвергать шахматистов дополнительному риску, приостановить соревнование. И когда вся ситуация в мире с коронавирусом уляжется, он будет продолжен», — цитирует Филатова «РИА Новости».

Как отмечает RT, турнир должен был завершиться 3 апреля. Планировалось, что его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ранее 26 марта сообщалось, что кабмин поручил Росавиации приостановить все регулярные и чартерные рейсы за рубеж. Разрешено совершать только рейсы для вывоза россиян из других стран.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане, напоминает «Газета.ру». По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов. В России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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