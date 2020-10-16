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Глава Приморья осмотрел участок трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрел один из участков строящейся скоростной трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Движение по новой дороге планируется открыть до конца 2021 года. На участке в районе бухты Лазурная, где побывал губернатор, уже уложен асфальт. Сейчас там монтируется леерное ограждение.

В ходе встречи с дорожниками глава региона отметил, что от качества транспортных артерий зависит развитие Приморья. В этом году в крае отремонтируют 200 км дорог, а до 2024-го — 600 км. Также есть масштабные планы по строительству мостов.

За добросовестную работу и вклад в развитие дорожного хозяйства губернатор также наградил отличившихся работников отрасли.

В конце сентября сообщалось, что Приморском крае до конца года планируется начать строительство еще семи мостовых сооружений.

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