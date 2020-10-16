Штрафы за свалки в неположенном месте введут в Орловской области

В Орловской области введут штрафы за складирование мусора в неположенных для этого местах. Соответствующие изменения будут внесены в региональный закон об ответственности за административные правонарушения.

Как поясняет InfoOrel.ru, речь идет о временном хранении мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, листвы и других остатков растительности на территории общего пользования вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления. Кроме того, наказывать будут и за непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок.

Гражданам за подобные нарушения грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей, должностным лицам — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, юридическим лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличена.