Полиция проверит видео с избиением пассажира водителем автобуса

Столичные полицейские проводят проверку по факту публикации видео, на котором водитель автобуса бьет пассажира. Об этом 16 октября сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

«В полиции изучают видео, на котором между водителем и пассажиром автобуса произошел конфликт», — сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу ряд СМИ, в том числе телеканал РЕН ТВ, опубликовал видео, на котором водитель автобуса избил пассажира в Москве. Инцидент произошел на остановке недалеко от станции метро «Тульская».

26 августа в Москве между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в результате которого таксист сломал мужчине ногу. Как стало известно, они поспорили, потом началась драка. Водитель избил клиента, в результате чего тот получил ряд травм. Медики диагностировали у пострадавшего множественные ссадины головы, закрытый перелом лодыжки.