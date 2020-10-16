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Полиция проверит видео с избиением пассажира водителем автобуса

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Столичные полицейские проводят проверку по факту публикации видео, на котором водитель автобуса бьет пассажира. Об этом 16 октября сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

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«В полиции изучают видео, на котором между водителем и пассажиром автобуса произошел конфликт», — сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу ряд СМИ, в том числе телеканал РЕН ТВ, опубликовал видео, на котором водитель автобуса избил пассажира в Москве. Инцидент произошел на остановке недалеко от станции метро «Тульская».

26 августа в Москве между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в результате которого таксист сломал мужчине ногу. Как стало известно, они поспорили, потом началась драка. Водитель избил клиента, в результате чего тот получил ряд травм. Медики диагностировали у пострадавшего множественные ссадины головы, закрытый перелом лодыжки.

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