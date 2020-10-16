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Более 300 нарушений в перевозках пассажиров выявили в Брянской области

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За два дня в Брянской области более 300 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров в автобусах. 66 водителей управляли неисправными транспортными средствами.

Профилактическое мероприятие «Автобус» проводилось в регионе с 12 по 14 октября. Сотрудники ГИБДД проверили порядка 800 единиц общественного транспорта. 130 проверенных автобусов осуществляли межрегиональные перевозки.

По данным ГИБДД, 66 водителей управляли автобусами с неисправностями. За нарушения правил перевозки детей к административной ответственности привлекли 35 водителей. Еще 27 водителей не включили поворотник перед выполнением маневра. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

У трех транспортных средств выявлены конструктивные изменения, которые были совершены без разрешения ГИБДД. Материалы переданы в регистрационное подразделение для аннулирования регистрации транспортных средств.

В 2020 году в Брянской области зарегистрировано 12 ДТП, виновниками которых являлись водители автобусов. Травмы получили 22 человека.

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