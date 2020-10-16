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Уголовное дело возбудили после массового ДТП с трамваем в Казани

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового ДТП с участием трамвая в Казани. У общественного транспорта оказались неисправны тормоза.

Авария произошла на улице Гвардейской. При движении с горки трамвай скатился и протаранил не менее четырех автомобилей. При этом отмечается, что водитель рельсового транспортного средства пытался предупредить водителей сигналом.

Травмы получил 22-летний мужчина, который находился в одной из машин. Его доставили в больницу с сотрясением мозга. Об этом пишет InKazan.ru.

По предварительной версии, водитель трамвая не справился с управлением из-за неисправности тормозов и коробки передач. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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