Уголовное дело возбудили после массового ДТП с трамваем в Казани

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового ДТП с участием трамвая в Казани. У общественного транспорта оказались неисправны тормоза.

Авария произошла на улице Гвардейской. При движении с горки трамвай скатился и протаранил не менее четырех автомобилей. При этом отмечается, что водитель рельсового транспортного средства пытался предупредить водителей сигналом.

Травмы получил 22-летний мужчина, который находился в одной из машин. Его доставили в больницу с сотрясением мозга. Об этом пишет InKazan.ru.

По предварительной версии, водитель трамвая не справился с управлением из-за неисправности тормозов и коробки передач. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.