Пять человек пострадали в ДТП с автоцистерной под Волгоградом

В Волгоградской области проводится проверка по факту ДТП с участием двух автомобилей и автоцистерны. Травмы получили пять человек.

Авария произошла на автодороге Р-22 «Каспий» на территории Фроловского района. По данным Госавтоинспекции, между собой столкнулись Kia Rio, Chevrolet Lanos и грузовой автомобиль с прицепом-цистерной. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Автомобиль Chevrolet после удара загорелся. Огонь ликвидировали сотрудники МЧС, они также провели проливку проезжей части. Автоцистерна в результате ДТП опрокинулась.

Травмы получили пять человек, которые находились в легковых автомобилях.

После аварии движение на федеральной трассе было временно приостановлено.