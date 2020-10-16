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Пять человек пострадали в ДТП с автоцистерной под Волгоградом

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В Волгоградской области проводится проверка по факту ДТП с участием двух автомобилей и автоцистерны. Травмы получили пять человек.

Авария произошла на автодороге Р-22 «Каспий» на территории Фроловского района. По данным Госавтоинспекции, между собой столкнулись Kia Rio, Chevrolet Lanos и грузовой автомобиль с прицепом-цистерной. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Автомобиль Chevrolet после удара загорелся. Огонь ликвидировали сотрудники МЧС, они также провели проливку проезжей части. Автоцистерна в результате ДТП опрокинулась.

Травмы получили пять человек, которые находились в легковых автомобилях.

После аварии движение на федеральной трассе было временно приостановлено.

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