Агрессивный пациент сбежал из спецбольницы под Калугой

Полицейские Калужской области разыскивают сбежавшего из специализированного лечебного учреждения пациента. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Устанавливается местонахождение гражданина, самовольно покинувшего специализированное медицинское учреждение. Мужчина нуждается в медицинской помощи, может проявлять агрессию», — приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

Сообщается, что сбежавшему на вид около 30–35 лет и у него короткие темные волосы. Он одет в темно-синюю куртку, камуфляжные штаны и черную кепку.

Как уточнило агентство со ссылкой на свой источник в силовых структурах региона, пациент ранее был осужден и отправлен на принудительное лечение.

22 сентября сообщалось, что пациент московской больницы № 67 сбежал из медучреждения в синем халате. По предварительным данным, сбежавший страдает расстройством психики.