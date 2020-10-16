Умер советский военный конструктор Вячеслав Симачев

В Туле на 98-м году жизни скончался тульский конструктор, ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Симачев. Об этом сообщили в пятницу, 16 октября, в пресс-службе мэрии.

«Глава города Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев выразили глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича», — отмечается в сообщении.

Симачев был советским конструктором военной техники, одним из основоположников радиоэлектронного вооружения в СССР, доктором технических наук, лауреатом Государственной и Ленинской премий СССР.

Под его руководством и при непосредственном участии разработано и принято на вооружение более 50 образцов военной техники, в том числе радиолокационные станции разведки огневых позиций АРК-1, АРК-1М («Зоопарк»), мобильный пункт управления «Овод», радиолокационные комплексы для всемирно известных изделий «Шилка», «Штурм», «Кобра».

За трудовые заслуги он был отмечен правительственными наградами, в том числе орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».

Как ветеран Великой Отечественной войны Симачев был награжден орденом Красной Звезды и медалями «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией».

Также был удостоен звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».