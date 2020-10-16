Животные погибли при пожаре в Липецкой области

Надворная постройка сгорела в Липецкой области после возгорания соломы. В пожаре погибли домашние животные.

Возгорание зарегистрировано в селе Конь-Колодезь в Хлевенском районе. По данным МЧС, сначала загорелась солома, потом пламя перекинулось на надворную постройку. В ликвидации горения принимали участие три пожарных отделения. Об этом сообщает GOROD48.

В результате пожара погиб домашний скот, который содержался в постройке. По факту возгорания проверку проводит Госпожнадзор.

Ранее сообщалось, что в регионе в связи с сухой погодой и риском возгораний до 25 октября введено ограничение пребывания граждан в лесах.