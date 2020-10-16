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План по нацпроекту БКАД перевыполнят в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае в 2020 году отремонтируют 31 дорогу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это на две дороги больше, чем планировалось изначально.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона, ремонт проведут на улицах Москаленко и Музыкина в селе Матвеевка. Решение о начале работ поддержал врио губернатора Михаил Дегтярев.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, средства на ремонт удалось выделить благодаря экономии на конкурсных процедурах по другим объектам.

К работам на улице Музыкина приступили неделю назад, сейчас там завершается укрепление обочины и установка водопропускных труб. На приведение объекта в порядок направили 7,5 млн рублей.

Всего в 2020 году в крае отремонтируют участки 31 дороги общей протяженностью 28 км. В рамках нацпроекта на эти цели выделили 197 млн рублей.

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