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Уровень загрязнения Волги оценят в Астраханской области

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Участники экологического проекта «Чистая Волга» посетят Астрахань. Члены экспедиции определят уровень загрязнения Волги.

Проект реализует некоммерческий фонд «Без рек как без рук». Специалисты оценивают состояние Волги в наиболее густонаселенных районах — Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Волгограде, Самаре и Астрахани. Об этом пишет «Астрахань-24».

В ходе проекта будет оцениваться наличие в воде микропластика и других загрязнений. По итогам замеров, которые будут проведены в октябре, экспедиции вернутся в субъекты РФ для проведения волонтерских акций по очистке водоемов и прибрежных зон.

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили участки, на которых значительно превышен уровень содержания микропластика, в верхней Волге. Превышение концентраций замечено в районе Селижарово в Тверской области.

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