Тяжелоатлетку Шимкову временно дисквалифицировали за допинг

Чемпионка мира по тяжелой атлетике Светлана Шимкова временно дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Такое решение приняли после перепроверки данных московской лаборатории. Дисквалификация вступает в силу 16 октября.

«В случае если будет установлено, что спортсменка не совершала нарушений антидопинговых правил, соответствующее решение также будет опубликовано», — говорится в сообщении.

IWF также приняла решение не давать никаких комментариев по делу, пока оно не будет закрыто.

37-летняя Светлана Шимкова является заслуженным мастером спорта, чемпионкой мира 2010 года, чемпионкой Европы в весовой категории до 69 кг.

Ранее 8 октября IWF временно отстранила от соревнований серебряного и бронзового призера чемпионатов Европы россиянина Феликса Халибекова и еще двух его соотечественников Арсена Бораганова и Алексея Емельяненко по подозрению в нарушении допинговых правил.

Отмечается, что решение об отстранении спортсменов было принято после перепроверки данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.