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Запрет на промысел мойвы в Баренцевом море могут продлить

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В Баренцевом море в 2021 году могут запретить помысел мойвы. Как показало исследование, запасов рыбы недостаточно, кроме того, она используется в качестве пищевой базы для других животных.

Прекратить добычу мойвы рекомендовал международный Совет по исследованию моря. Российско-норвежская комиссия по рыболовству установит нулевую квоту на промысел, пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на портал FiskerForum.

Согласно исследованию, в Баренцевом море нерестовый запас мойвы — 545 тыс. т. Спрогнозировать количество рыбы на следующий год ученые затрудняются.

В институте морских исследований сообщили, что Россия и Норвегия ставят перед собой задачу сделать мойву в первую очередь пищей для других морских животных. Поэтому вылов возможен лишь в случае избытка рыбы.

Тем временем федерация операторов судов Fiskebat отнеслась критически к решению о запрете промысла мойвы. Там сомневаются в том, что проведенное исследование было полным.

В совете по исследованию признали, что исследование не было полным, но необходимое представление дал анализ, проведенный в прошлом году. И даже с учетом 20% запаса, который добавили к результатам исследования, нерестовый запас может снизиться до 200 тыс. т.

Агентство напоминает, что в прошлом году российско-норвежская комиссия по рыболовству не открыла промысел мойвы на этот год. В 2019 году северяне также оставались без мойвы.

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