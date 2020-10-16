Производитель препарата «Арепливир» приостановил его продажу за рубеж

Продажа препарата для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир» за рубеж остановлена из-за высокого спроса в России. Об этом 16 октября сообщил главный исполнительный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

«Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка. Мы поставляли в страны Средней Азии. Это были разовые поставки, там нет регулярных поставок», — отметил Младенцев в разговоре с «РИА Новости».

В сентябре лекарство «Арепливир» поступило в продажу — на первом этапе его получили 10 тыс. российских аптек. Стоимость упаковки «Арепливира» составит в рознице от 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток по 200 мг.

Председатель совета директоров фармацевтической компании-производителя «Промомед» Петр Белый отметил, что это лекарство «стоит столько, сколько стоит» и, по его словам, это самый дешевый препарат из тех, что спасают жизни, пишет «Газета.ру».

В том же месяце Младенцев рассказал, что новая версия препарата «Арепливир» может быть выпущена уже в 2021 году.

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